Brian KELLOCK & his Corn flakes Hôtel C2 Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille Brian KELLOCK & his Corn flakes Hôtel C2 Marseille, 13 décembre 2023 19:00, Marseille. Brian KELLOCK & his Corn flakes Mercredi 13 décembre, 20h00 Hôtel C2 Hommage à Fats WALLER

Le 15 décembre 1943, il y a tout juste 80 ans, le monde du jazz apprenait la mort du pianiste, compositeur et chanteur Thomas Wright Waller dit « FATS WALLER ». Il avait 39 ans. Il aura eu le temps de signer pas moins de 450 compositions. Son nom est aujourd’hui indissociable de l’histoire du jazz.

Brian KELLOCK, l’un des meilleurs et des plus demandés parmi les pianistes de jazz Ecossais, lui rendra hommage au travers de quelque unes de ses compositions. Il sera pour cela accompagné par les croustillants et originaux corn flakes :

Jean-François BONNEL : saxophones, clarinette, trompette

Maxime MERLIN : contrebasse, vocal

José DOUTRE : batterie

Concert exceptionnel dans l’ambiance intimiste du grand salon de l’hôtel C2 le mercredi 13 décembre 2023 à partir de 20h00.

Réservations fortement conseillées. Places assises limitées.

Sur réservation uniquement et restauration obligatoire pour les places assises face à la scène.

Entrée libre pour les places debout.

Restauration sur place dès 19h00.

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ Hôtel C2 48 rue Roux de Brignoles, 13006 Marseille Marseille 13006 Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-13T20:00:00+01:00 – 2023-12-13T22:30:00+01:00

2023-12-13T20:00:00+01:00 – 2023-12-13T22:30:00+01:00 Détails Heure : 19:00 Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Code postal 13006 Lieu Hôtel C2 Adresse 48 rue Roux de Brignoles, 13006 Marseille Ville Marseille Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville Hôtel C2 Marseille Latitude 43.289887 Longitude 5.373288 latitude longitude 43.289887;5.373288

Hôtel C2 Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/