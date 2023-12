Claudine François Trio invite Nicolas GENEST Hôtel C2 Marseille, 6 décembre 2023 19:00, Marseille.

Claudine François Trio invite Nicolas GENEST Mercredi 6 décembre, 20h00 Hôtel C2

Nicolas GENEST a débuté la trompette au conservatoire de musique de Châteauroux. Il a joué ou enregistré avec John Clayton, Chris Potter, Lionel Louéké, Henri Texier, Aldo Romano, Hadouk trio, René Urtreger, Claudine François, Antoine Hervé, Didier Lockwood, Glenn Ferris, André Ceccarelli, Daniel Humair, Richard Galliano, Andy Emler, Laurent Cugny, Manu Dibango, Jimmy Cliff, Alpha Blondy, Femi Kuti, Mayra Andrade, Arthur H, Paco Sery, Brice Wassy…

Il travaille l’harmonie et la composition avec John Clayton, Bernard Maury et la trompette avec Robert Pichaureau, Art Farmer, Wynton Marsalis, Terence Blanchard.

Premier prix de soliste au concours international de jazz de la défense en 1993, nominé meilleur premier disque aux « Django d’Or » en 1995. « Django d’or » en 1996, Victoire de la musique en 1999.

Claudine FRANÇOIS et Nicolas GENEST ont fréquenté ensemble de nombreuses scènes, studios, trains, avions et autres aventures humaines et musicales …

Cette rencontre avec Bernard ABEILLE et Willie WALSH en sera une nouvelle !

Les artistes :

Nicolas Genest : trompette, bugle

Claudine François : piano

Bernard Abeille : contrebasse

Willie Walsh : batterie

Concert exceptionnel dans l’ambiance intimiste du grand salon de l’hôtel C2 le mercredi 6 décembre 2023 à partir de 20h00.

Réservations fortement conseillées. Places assises limitées.

Sur réservation uniquement et restauration obligatoire pour les places assises face à la scène.

Entrée libre pour les places debout.

Restauration sur place dès 19h00.

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

Hôtel C2 48 rue Roux de Brignoles, 13006 Marseille Marseille 13006 Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-06T20:00:00+01:00 – 2023-12-06T22:30:00+01:00

2023-12-06T20:00:00+01:00 – 2023-12-06T22:30:00+01:00