Marseille Swing & Strings Hôtel C2 Marseille, 29 novembre 2023, Marseille. Swing & Strings Mercredi 29 novembre, 20h00 Hôtel C2 » Quand un trio de jazz rencontre un quatuor à cordes ».

De nombreux grands jazzmen des premières générations portaient comme rêve de prétendre un jour enregistrer avec un orchestre à cordes.

Philippe Duchemin concrétise cette rencontre entre le jazz et la musique classique en compagnie des frères Le Van et du quatuor Puccini. Les artistes :

Philippe Duchemin : piano

Christophe Le Van : contrebasse

Philippe Le Van : batterie

Sylvie Bonet : violon

Corinne Moirano-Cartigny : violon

Alain Pelissier : alto

Manuel Cartigny : violoncelle

–

Concert à l’occasion du festival Jazz Sur La Ville 2023 sur la scène du C2.

Rendez vous le mercredi 29 novembre 2023 dès 20h00.

Places assises limitées sur réservation et soumises à restaurations.

Entrée libre pour les places debout.

Restauration sur place dès 19h00.

_____________________________________________________________

2023-11-29T20:00:00+01:00 – 2023-11-29T22:30:00+01:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-29T20:00:00+01:00 – 2023-11-29T22:30:00+01:00

