Marseille Sunscape Hôtel C2 Marseille, 22 novembre 2023, Marseille. Sunscape Mercredi 22 novembre, 20h00 Hôtel C2 Sunscape, paysage solaire, univers partagé entre ciel et mer, est le fruit de la rencontre d’Emmanuel Beer et Jules Le Risbé.

Rapidement rejoints par Thomas Doméné à la batterie, Sunscape explore les sons des claviers « vintage » de manière toute personnelle. Les artistes :

Emmanuel BEER : Orgue

Jules LE RISBÉ : Piano / claviers

Thomas DOMÉNÉ : Batterie

Concert à l’occasion du festival Jazz Sur La Ville 2023 sur la scène du C2.

Rendez vous le mercredi 22 novembre 2023 dès 20h00.

Places assises limitées sur réservation et soumises à restaurations.

Entrée libre pour les places debout.

Restauration sur place dès 19h00. Hôtel C2 48 rue Roux de Brignoles, 13006 Marseille Marseille 13006 Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-22T20:00:00+01:00 – 2023-11-22T22:30:00+01:00

