Elise & moi Quartet Hôtel C2 Marseille, 8 novembre 2023, Marseille.

Elise & moi Quartet Mercredi 8 novembre, 20h00 Hôtel C2

Depuis 2019, avec ce beau quartet, Elise Vassallucci amène les spectateurs dans un univers sensible et mystérieux. Sa voix et ses histoires vous transporterons ailleurs.

A travers des textes illustrés par les arrangements de Pierre Mikdjian et Nghia Duong à la contrebasse, elle raconte des moments de vie qui rendent euphoriques autant qu’insomniaques.

Les artistes :

Elise Vassallucci – chant, violon, compositions et textes

Pierre Mikdjian – piano, arrangements

Nghia Duong – contrebasse, arrangements

Léo Achard -batterie

Concert à l’occasion du festival Jazz Sur La Ville 2023 sur la scène du C2.

Rendez vous le mercredi 8 novembre 2023 dès 20h00.

Places assises limitées sur réservation et soumises à restaurations.

Entrée libre pour les places debout.

Restauration sur place dès 19h00.

Hôtel C2 48 rue Roux de Brignoles, 13006 Marseille Marseille 13006 Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-08T20:00:00+01:00 – 2023-11-08T22:30:00+01:00

