LMN Trio Mercredi 1 novembre, 20h00 Hôtel C2

Le LMN Trio réunit Maryline Ferrero au piano, Nghia Duong à la contrebasse et Léo Achard à la batterie.

Muni d’une complicité souvent appréciée, le LMN Trio animera leur soirée au C2 avec un répertoire constitué de standards de jazz ainsi que de compositions personnelles.

De Duke Ellington à Django Reinhardt en passant par Antônio Carlos Jobim, ces musiciens sauront vous faire voyager à travers l’histoire du jazz, mêlant ballades et morceaux bebop endiablés, pour une ambiance chaleureuse assurée.

–

A la veille du lancement du Festival Jazz sur la Ville, le C2 organise ce concert intimiste le mercredi 1er novembre 2023 à partir de 20h.

Places assises limitées et soumises à restauration.

Entrée libre pour les places debout.

Restauration sur place dès 19h.

_____________________________________________________________

Hôtel C2 48 rue Roux de Brignoles, 13006 Marseille

2023-11-01T20:00:00+01:00 – 2023-11-01T22:30:00+01:00

