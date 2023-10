Hot Antic Jazz Band Hôtel C2 Marseille, 25 octobre 2023, Marseille.

Hot Antic Jazz Band Mercredi 25 octobre, 20h00 Hôtel C2 Entrée libre pour les places debout

C’est en salopette rose ou bleue que ces joyeux lurons ont commencé il y a plus de 40 ans à titiller le jazz des années 20, celui qui vient du berceau américain de Chicago à New York.

Ils entament une carrière internationale dans les plus beaux festivals d’Europe, d’outre-Atlantique, en Inde et au Japon. Au moment où nous les pensons assagis en costume / bretelle, c’est tout le contraire, les 7 acolytes multiplient les anecdotes de concert tout en respectant leur objectif : Faire revivre le Jazz « HotAntic »

Avec beaucoup d’émotion, ils quittent la scène pour un ultime concert à Nîmes en 2017, ville de création du groupe. Depuis ils s’autorisent 1 ou 2 concerts par an, le C2 est devenu le lieu des retrouvailles.

Les artistes :

Michel BASTIDE : trompette / vocal

Jean-françois BONNEL : trompette / sax / clar

Bernard ANTHERIEU : sax / clar / vocal

Michel BESCONT : sax / clar / vocal

Martin SECK : piano / vocal

Henry LEMAIRE : banjo / vocal

Christian LEFEVRE : tuba / vocal

Rendez vous sur la scène du C2 le mercredi 25 octobre 2023 dès 20h.

Places assises limitées sur réservation uniquement et soumises à restauration.

Entrée libre pour les places debout.

Restauration sur place dès 19h.

Hôtel C2 48 rue Roux de Brignoles, 13006 Marseille Marseille 13006 Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-25T20:00:00+02:00 – 2023-10-25T22:30:00+02:00

