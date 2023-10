TRIBUTE DEXTER GORDON + vernissage exposition Claude Vesco Hôtel C2 Marseille, 18 octobre 2023, Marseille.

TRIBUTE DEXTER GORDON + vernissage exposition Claude Vesco Mercredi 18 octobre, 21h00 Hôtel C2 Entrée libre pour les places debout

Ce quartet revisite avec grand respect les compositions de DEXTER GORDON, trouvant dans le répertoire du saxophoniste matière à s’exprimer avec bonheur dans les arcanes du hard-bop, genre de jazz qui ne pourra jamais passer de mode tant l’apport à la culture du XX° siècle qu’il a réalisé est fondamental.

Les quatre musiciens ont en commun d’être des marseillais, chacun a parcouru -et parcourt encore- les multiples contrées musicales du jazz au gré des rencontres et des projets qui en naissent.

Thierry MAUCCI a à son actif une vingtaine d’albums enregistrés sous son nom, médaille d’or de saxophone au conservatoire de Nîmes en 1976, il devient par la suite membre du Grim (Groupe de Recherche et d’Improvisation Musicale) à Marseille, puis poursuit une carrière jalonnée de compositions et de collaborations multiples.

Claude VESCO est un guitariste free-lance médaillé de la classe de jazz de Guy Longnon qu’il fréquente à la fin des années 60, avant d’enchaîner quatre décennies de jazz ponctuées de cd enregistrés sous l’égide du « cri du port » dont il fut l’un des fondateurs. Au cours de sa longue coopération avec le « Pelle-Mèle » il a forgé un style bien à lui, très axé sur l’énergie du jeu en « live ».

Patrick FERNE est un des contrebassistes les plus demandés dans sa région, intégré à de nombreuses formations, il en est le pilier rythmique, fournissant un groove d’une stabilité à toute épreuve et une musicalité constante et précieuse.

Si la batterie était une religion, Claude MENILLO en serait certainement le grand prêtre, insatiable découvreur de musiciens et fondateur de groupes, il a à son actif la production de cd enregistrés par des dizaines de groupes régionaux.

Tous les quatre proposent ce Tribute à DEXTER GORDON, pour partager ainsi le trésor musical légué par cet immense jazzman.

Et pour sublimer cette magnifique soirée, nous mettrons en lumière l’exposition de photos jazz de Claude VESCO. Ses œuvres orneront les murs du C2 durant le festival Jazz sur La Ville.

Rendez vous sur la scène du C2 le mercredi 18 octobre 2023 à partir de 20h.

Places assises limitées sur réservation uniquement et soumises à restauration.

Entrée libre pour les places debout.

Restauration sur place à partir de 19h.

Hôtel C2 48 rue Roux de Brignoles, 13006 Marseille Marseille 13006 Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

