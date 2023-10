Prokhor Burlak Quintet Hôtel C2 Marseille, 11 octobre 2023, Marseille.

Prokhor Burlak Quintet Mercredi 11 octobre, 20h00 Hôtel C2 Entrée libre pour les places debout

Prokhor Burlak, un jeune talentueux saxophoniste.

Il joue du saxophone depuis l’âge de 21 ans et acquiert une certaine renommée au baryton en jouant dans les meilleurs orchestres de Saint Pétersbourg ou Moscou.

Il explore ensuite brillamment le saxophone soprano et le répertoire de Sidney Bechet.

Puis finalement, il adopte le saxophone ténor.

Improvisateur hors pair et passionné par le jazz classique, il s’exprime dans une permanente recherche de la beauté du son et de la mélodie.

Pour ce concert exclusif, il sera accompagné de Jean François Bonnel au saxo et trompette – Lorenzo Cortes à la guitare – Pablo Lopez à la guitare et Maxime Merlin à la contrebasse et voix.

Rendez vous sur la scène du C2 le mercredi 11 octobre 2023 à partir de 20h.

Places assises limitées sur réservation uniquement et soumises à restauration.

Entrée libre pour les places debout.

Restauration sur place dès 19h.

Hôtel C2 48 rue Roux de Brignoles, 13006 Marseille Marseille 13006 Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-11T20:00:00+02:00 – 2023-10-11T22:00:00+02:00

