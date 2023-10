Nadine COHEN & Da House Trio Hôtel C2 Marseille, 4 octobre 2023, Marseille.

« Cubana Latin Jazz Bop Club » reprend le flambeau du répertoire d’un « nouveau monde » et propose un jaillissement de standards de jazz américains et cubains revisités de façon originale.

Riche en accents et couleurs musicales, les musiciens suscitent l’envie de bouger, de danser! mais en préservant aussi l’émotion intense des ballades… En effet, la frontière est tenue entre la Guajira et le Blues.

Jazz bebop et musique cubaine sont intimement liés. Deux univers séparés géographiquement, politiquement mais tellement unis par les musiques et les musiciens du Sud et Nord américains.

Les artistes :

Nadine Emma COHEN : vocal

Stéphane MONDESIR : piano

Jean-Paul ARTERO : contrebasse

Bernard CESARI : batterie

–

Rendez vous sur la scène du C2 le mercredi 4 octobre 2023 dès 20h.

Place assise limitée sur réservation uniquement et soumise à restauration.

Entrée libre pour les places debout.

Restauration sur place dès 19h.

