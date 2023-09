Julien Brunetaud et Lluìs Coloma Hôtel C2 Marseille, 27 septembre 2023, Marseille.

Julien Brunetaud et Lluìs Coloma Mercredi 27 septembre, 20h00 Hôtel C2 Entrée libre pour les places debout

Julien Brunetaud fait un retour aux sources avec son nouvel album Bluesiana.

Pour l’occasion, il invite pour la première fois à Marseille le pianiste espagnol Lluìs Coloma, un des pianistes les plus reconnus et les plus demandés de la scène internationale Blues et Boogie Woogie.

Une rencontre pianistique de haut vol, et une soirée endiablée autour du piano en perspective, comme à la Nouvelle Orléans.

Les artistes :

Julien Brunetaud : chant, piano et orgue

Lluìs Coloma : piano

Rendez vous dans le grand salon du C2 le mercredi 27 septembre dès 20h.

Place assise sur réservation et soumise à restauration.

Entrée libre pour les places debout.

Restauration sur place à partir de 19h.

Hôtel C2 48 rue Roux de Brignoles, 13006 Marseille

