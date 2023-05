Cristiano Nascimiento & Wim Welker Hôtel C2, 28 juin 2023, Marseille.

Cristiano Nascimiento & Wim Welker Mercredi 28 juin, 20h00 Hôtel C2

Explorant les codes des musiques populaires du Brésil, Cristiano Nascimiento et Wim Welker livrent un répertoire personnel et intimiste autour de leur instrument de prédilection : la guitare, instrument complet en soi par ses possibilités sonores et leur portée émotionnelle, « un orchestre à lui seul ».

Cristiano Nascimiento : compositions, arrangements, guitare 7 cordes, viola noderstine

Wim Welker : compositions, arrangements, guitare 7 cordes, guitare électrique

–

Embarquez dans leur univers lors de leur concert live sur la scène du C2 le mercredi 28 Juin 2023 à partir de 20h.

Réservation fortement conseillée.

Places assises sur réservation et soumis à restauration.

Entrée libre pour les places debout.

Restauration sur place dès 19h00.

Hôtel C2 48 rue Roux de Brignoles, 13006 Marseille Marseille 13006 Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-28T20:00:00+02:00 – 2023-06-28T22:30:00+02:00

2023-06-28T20:00:00+02:00 – 2023-06-28T22:30:00+02:00