Falling Up – Timon Imbert Hôtel C2, 14 juin 2023, Marseille.

Le jazz a toujours été question de mélange, de mixité, et d’innovation.Du call and response au free jazz, de Sidney Bechet à Theo Crooker, le jazz a vocation à dépasser les limites de la convention et du genre artistique.

Alors quand la jeune génération s’empare de ce sujet, c’est avec une volonté de poursuivre cet héritage et de l’amener toujours plus loin dans la recherche, en proposant un projet à la croisée des styles et à la croisée des arts.

Façonné à la fois par son parcours personnel, et donc par son passage au Conservatoire et dans des formations jazz, mais aussi emprunt par son expérience de beatmaker et son appétence pour le hip hop, en particulier l’innovation que portent les musiques urbaines produites depuis une décennie aux Etats-Unis, Timon Imbert a à cœur avec le projet Falling Up de développer un nouveau style musical qui ramènerait le jazz sur le devant de la scène auprès des passionnés et des non-initiés..

Les artistes:

Maxime Atger – saxophone

Simon Tailleu – contrebasse

Alexandre brachet – piano et composition

Timon Imbert – batterie et composition

Retrouvez ces talentueux et prometteurs musiciens sur la scène du C2 pour un concert live le mercredi 14 juin 2023 à partir de 20h00.

Réservation fortement conseillée.

Places assises soumises à restauration.

Entrée libre pour les places debout.

Restauration sur place dès 19h00.

Hôtel C2 48 rue Roux de Brignoles, 13006 Marseille Marseille 13006 Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-14T20:00:00+02:00 – 2023-06-14T22:30:00+02:00

