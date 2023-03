Trio Duchemin Hôtel C2, 12 avril 2023, Marseille.

Trio Duchemin Mercredi 12 avril, 20h00 Hôtel C2

Philippe Duchemin, d’Oscar Peterson à Bach, en passant par Erroll Garner, c’est l’itinéraire de l’un de nos meilleurs pianistes nationaux.

Doué d’un swing exceptionnel, d’une musicalité sans cesse renouvelée, sa virtuosité constitue un must.

Son passé musical est éloquent : 6 albums sous son nom et une quarantaine avec d’autres formations. Il s’est aussi produit avec Lionel Hampton, Kenny Clarke, Ray Brown…

Aujourd’hui, accompagné de l’une des meilleures rythmiques du moment – les frères Le Van – il parcourt le monde de concert en concert et souvent en profite pour rendre hommage à son maître, Oscar Peterson.

Sur son dernier CD, « Quiétis » paru aux éditions Black & Blue, il insufle un swing impeccable et rempli d’énergie.

Les morceaux, reprises et compositions originales s’égrènent avec bonheur, dans une dynamique à la précision chirurgicale… Philippe Duchemin est, non seulement un grand pianiste mais aussi un excellent chef d’orchestre!

Le trio a remporté le 1er prix au concours international de Montauban édition 2011, présidé par Monty Alexander.

Musiciens :

Philippe DUCHEMIN : piano

Christophe LE VAN: contrebasse

Philippe LE VAN : batterie

Ils vous donnent rendez vous dans le grand salon de l’hôtel le mercredi 12 avril 2023 à partir de 20h.

Réservation fortement conseillée.

Restauration sur place à partir de 19h00.

Infos & Réservations : https://bit.ly/3FoHWdD

