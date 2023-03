Soirée Norvège Hôtel C2, 5 avril 2023, Marseille.

Soirée Norvège Mercredi 5 avril, 20h00 Hôtel C2

La soprano norvégienne Laila Thortveit et le pianiste Frédéric Isoletta présenteront un programme singulier dédié aux pays du Nord de l’Europe. La Norvège du romantique Grieg y sera fortement représentée, ainsi que la Finlande, la Suède, et quelques surprises ! Ne tardez pas à découvrir cet univers musical et artistique nordique.

Laila Thortveit est formée auprès de grands professeurs tel que Karen Nimereala à Paris et Loretta Corelli à Milan. Suivi de plusieurs masters class en Italie, notamment avec « Artes Padova » sous le regard d’Alessandra Althoff Pugliese où elle interprète le rôle de Gilda dans Rigoletto de Verdi.

Laila Thortveit chante pour Son Altesse Royale la Reine Sonja de Norvège à Paris.

Elle est chanteuse officielle pour l’ouverture du Trophée FDJ de Hand-Ball à Paris-Bercy.

Elle interprète les rôles de Eurydice dans Orphée aux Enfers, La Baronne Suédoise dans La Vie Parisienne d’Offenbach et Saffi dans le Baron Tzigane de Strauss sous la direction de Jean Thorel et Alcina dans le spectacle Alcina et moi produite par Opera Design.

Choisi comme soliste dans Le Messie de Haendel et l’Oratorio de Noël de Bach avec le chœur de Fjære kirke et l’orchestre de chambre d’Agder sous la direction d’Andrea Maini.

Laila Thortveit est présidente d’Edvard Grieg Society en France depuis 2022.

Musiciens :

Laila Thortveit : Chant

Frédéric Isoletta : Piano

▻ ◅

Ils vous donnent rendez vous dans le grand salon de l’hôtel le mercredi 4 avril 2023 à partir de 20h.

Réservation fortement conseillée.

Restauration sur place à partir de 19h00.

▻ ◅

Infos & Réservations : https://bit.ly/3Jjc5Mw

Hôtel C2 48 rue Roux de Brignoles, 13006 Marseille Marseille 13006 Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://bit.ly/3Jjc5Mw »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-05T20:00:00+02:00 – 2023-04-05T23:00:00+02:00

2023-04-05T20:00:00+02:00 – 2023-04-05T23:00:00+02:00