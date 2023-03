Julien Brunetaud & Kevin Doublé Hôtel C2, 29 mars 2023, Marseille.

Julien Brunetaud & Kevin Doublé Mercredi 29 mars, 20h00 Hôtel C2

Kevin Doublé se passionne pour le Blues à l’âge de 15 ans et trouve ses maîtres en découvrant Muddy Waters, little Walter mais aussi Nat King Cole, Joe Williams ou encore T.Bone Walker..

Il multiplie depuis les aventures musicales ( Le Swing Society, Julien Brunetaud, Josh Miller…) et à notamment reçu le prix du « Hot club de France » pour son premier album en 2006.

Il a également posé son harmonica sur le Hit « Down the road » de C2C en 2011.

On le retrouve aujourd’hui en duo avec son ami, le pianiste chanteur Julien Brunetaud, autour d’un répertoire original où Blues & Jazz se mêlent à merveille dans une énergie contagieuse.

Un Swing fougueux au service de standards revisités, des blues interprétés avec classe et émotion, mais aussi des compositions fraiches et métissées sont au programme de ce concert.

Ils vous donnent rendez vous dans le grand salon de l’hôtel le mercredi 29 mars 2023 à partir de 20h30.

Réservation fortement conseillée.

Restauration sur place à partir de 19h00.

Musiciens :

Julien BRUNETAUD : piano

Kevin DOUBLE : harmonica

Infos & Réservations : https://bit.ly/3lRyloI

Hôtel C2 48 rue Roux de Brignoles, 13006 Marseille Marseille 13006 Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-29T20:00:00+02:00 – 2023-03-29T23:00:00+02:00

