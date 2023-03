KINO – le jazz fait son cinéma Hôtel C2 Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

KINO – le jazz fait son cinéma Hôtel C2, 22 mars 2023, Marseille. KINO – le jazz fait son cinéma Mercredi 22 mars, 20h00 Hôtel C2 Ce trio se donne pour matière la musique de film, et explore les oeuvres des compositeurs contemporains qui ont donné des bandes-son inoubliables.

Vladimir Cosma, Ninno Rotta, Michel Magne, Henri Mancini, etc… sont ainsi mis à contribution par ces trois jazzmen amoureux du cinéma, qui tournent à leur façon mais avec respect des airs devenus au fil du temps des tubes intemporels.

Le jazz puise ainsi son inspiration dans un patrimoine musical différent des standards mais familier pour la plupart des gens, heureux de se retrouver en pays de connaissance.

Musiciens :

Fred LADAME : violon

Claude VESCO : guitare

Philippe LERABO : contrebasse Ils vous donnent rendez vous dans le grand salon de l’hôtel le mercredi 22 mars 2023 à partir de 20h30.

Réservation fortement conseillée.

Réservation fortement conseillée.

Restauration sur place à partir de 19h00. Infos & Réservations : https://bit.ly/3lQhgLO Hôtel C2 48 rue Roux de Brignoles, 13006 Marseille

2023-03-22T20:00:00+01:00 – 2023-03-22T23:00:00+01:00

