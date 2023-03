Claudine François Trio Hôtel C2, 15 mars 2023, Marseille.

Claudine François Trio Mercredi 15 mars, 20h00 Hôtel C2

Claudine FRANÇOIS pianiste compositrice, a parcouru de nombreuses routes musicales : du classique à l’improvisation libre et le jazz contemporain en passant par les standards, quelques bouts de route avec l’Europe Centrale, un Indien Lakota et d’autres américains, latinos, caraïbes, africains du Nord, du Centre, de l’Ouest et de l’Est …

Son parcours apparaît dans ses albums :

www.claudinefrancois.com

www.facebook.com/claudinefrancoismusic

Bernard ABEILLE contrebassiste, compositeur, a lui aussi écumé la planète, en particulier avec son projet « baleines et contrebasse », il n’est pas seulement musicien, il est un fervent défenseur de notre planète et un amoureux de la nature. Depuis plus de trente ans, il délivre son message par le biais du spectacle vivant.

Philippe LE VAN, batterie et percussions, enseigne et accompagne depuis longtemps les plus grands du jazz et de la musique brésilienne et apparaît dans de nombreux albums

www.facebook.com/philippe.levan.50

La musique peut ouvrir l’esprit des humains et leur donner de l’amour et de l’espérance dans un monde qui devient de plus en plus compliqué à vivre et à comprendre.

Musiciens :

Claudine FRANCOIS : Piano

Bernard ABEILLE : Contrebasse

Philippe LE VAN : Batterie

Ils vous donnent rendez vous dans le grand salon de l’hôtel le mercredi 15 mars 2023 à partir de 20h30.

Réservation fortement conseillée.

Restauration sur place à partir de 19h00.

Infos & Réservations : https://bit.ly/41bzJCQ

Hôtel C2 48 rue Roux de Brignoles, 13006 Marseille Marseille 13006 Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://bit.ly/41bzJCQ »}] [{« link »: « http://www.claudinefrancois.com »}, {« link »: « http://www.facebook.com/claudinefrancoismusic »}, {« link »: « http://www.facebook.com/philippe.levan.50 »}, {« link »: « https://bit.ly/41bzJCQ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-15T20:00:00+01:00 – 2023-03-15T23:00:00+01:00

2023-03-15T20:00:00+01:00 – 2023-03-15T23:00:00+01:00