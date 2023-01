LA COMPAGNIE NINE SPIRIT Hôtel C2 Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Entrée libre / Réservation conseillée

♫JAZZ♫ Hôtel C2 48 rue Roux de Brignoles, 13006 Marseille Marseille 6e Arrondissement Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur La compagnie met en lumière la tradition du Jazz à travers ses performances contemporaines à la fois savamment écrites et improvisées.

Cette association d’artistes existe autour d’une soif de créations, de recherches musicales et de rencontres.

Raphaël IMBERT, membre toujours très actif de la Compagnie, a été nommé Directeur du Conservatoire Pierre Barbizet (Marseille) en 2019.

Les musiciens Amandine HABIB et Maxime ATGER forment à eux deux la nouvelle co-direction artistique.

La Compagnie est résidente de la Cité de la Musique de Marseille depuis 2006.

En concert le 25 janvier 2023 dans le grand salon du C2, à partir de 20h.

Réservation fortement conseillée.

