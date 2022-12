Duo Intermezzo Hôtel C2, 7 décembre 2022, Marseille.

Duo Intermezzo Mercredi 7 décembre, 20h00 Hôtel C2

Entrée libre

Hôtel C2 48 rue Roux de Brignoles, 13006 Marseille Marseille 6e Arrondissement Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

L’alliance de la percussion et du souffle, du rythme et de la respiration, de la musique classique et de la poésie d’Astor Piazzola. Pour atypique qu’il soit, ce duo piano – bandonéon, instruments mythiques et emblématiques des cultures européennes et sud-américaines, est d’une grande cohérence.

Line Up :

Sébastien AUTHEMAYOU : Bandonéon

Marielle GARS : Piano

Restauration sur place

Réservation en ligne : https://c2hotel.bonkdo.com/fr/events/les-mercredis-du-c2-duo-intermezzo-59/



