Pierre Sibille & Jérôme Buigues Hôtel C2, 26 octobre 2022, Marseille.

Gratuit

Hôtel C2 48 rue Roux de Brignoles, 13006 Marseille Marseille 6e Arrondissement Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Pianiste/chanteur et harmoniciste, Pierre Sibille joue le Blues et la Soul Music par pure addiction depuis ses premiers concerts dans le Sud-Est de la France. Après quelques années Parisiennes pour jouer dans les clubs où étaient passées ses idoles ; Memphis Slim ou encore Nina Simone, il fera ses armes aux Trois Mailletz, au Jazz Club Lionel Hampton ou au Bilboquet… C’est en déplorant la fermeture de nombreux de ses clubs de prédilection que Pierre décida de tenter sa chance à New York. Il deviendra musicien-résident du célèbre SUGAR BAR, club de Valerie Simpson et Nick Ashford, couple légendaire qui a écrit cinq des plus gros tubes de la Motown, les premiers hits de Ray Charles ou de Marvin Gaye… Depuis 2019 il sort ses deux premiers albums en Français – Le French Album et Entre-2-Rives – Des mélodies et mots mêlés, marqués par un regard fraternel, vrai, engagé parfois, toujours tendre depuis les terres natales de la presqu’île de Giens jusqu’à l’île de Manhattan. Accompagné par Jérôme Buigues à la guitare, il revisitera quelques-uns de ses standards de prédilections et vous feras découvrir les 2 Rives qui bercent ses inspirations.

Line Up :

Pierre Sibille : Piano, harmonica, voix

Jérôme Buigues : Guitare

Réservations conseillées 04.95.05.13.13

Restauration sur place



