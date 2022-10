« Et mes seins, tu les aimes? » w/ Jackie Lynn Hôtel C2 Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

♫♫♫ Hôtel C2 48 rue Roux de Brignoles, 13006 Marseille Marseille 6e Arrondissement Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur « Et mes seins, tu les aimes ? »

« Oui, énormément »

« Qu’est ce que tu préfères, les seins ou la pointe de mes seins »

« J’sais pas, c’est pareil » ….

(Le Mépris, Jean Luc Godard 1963)

********************************************

Aujourd’hui si malheureusement ancré dans nos vies, le cancer du sein touche près d’une femme sur 12. Octobre Rose rime avec prévention, sensibilisation mais aussi sororité et sonorité. Et qui de mieux qu’une femme peut elle même donner de l’éclairage à une cause si importante.

Membre de l’équipage de l’IBOAT à Bordeaux, Jackie Lynn fait escale à l’hôtel C2 avec ses mélodies rares teintées de soul, jazz, funk ou disco, après sa participation au télététon (événement caritatif de l’association Jeune & Rose à Bordeaux).

Tous les bénéfices de cette soirée seront reversés à l’institut Paoli Calmette Marseille.

Mesdames, Messieurs ensemble, célébrons nos tétons ! *******************************************

Réservations conseillées 04.95.05.13.13

Restauration sur place

