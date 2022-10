Elise et moi Hôtel C2 Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Auteure et compositrice, Elise Vasallucci amène le spectateur dans un univers sensible et mystérieux, avec sa voix et ses histoires. A travers des textes illustrés par les arrangements de Pierre au piano et Nghia à la contrebasse, elle raconte des moments de vie qui vous rendront autant euphoriques qu'insomniaques. Line Up :

Elise Vassallucci : Voix

Pierre Mikdjian : piano

Nghia Duong : contrebasse

Réservations conseillées 04.95.05.13.13

Restauration sur place

