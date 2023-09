Cet évènement est passé Visite de l’exposition « Enfance » HOTEL BOISROT DE LA COUR Montluçon Catégories d’Évènement: Allier

Visite de l'exposition « Enfance »

Visite libre de l'exposition de sculptures textiles, broderies, peintures/dessins intitulée « Enfance » par Laure Guilhot.

Des portraits d’enfants effacés, masqués, des personnages enfermés en eux-mêmes, dans un retrait intérieur, étrangers au monde. Une image de l’enfance comme un paysage qui se dérobe, entre proche et lointain, apparence et disparition.

Des portraits d'enfants effacés, masqués, des personnages enfermés en eux-mêmes, dans un retrait intérieur, étrangers au monde. Une image de l'enfance comme un paysage qui se dérobe, entre proche et lointain, apparence et disparition.

La broderie recouvre, le dessin suggère, la peinture efface, la sculpture se clôt sur elle-même, créant des figures silencieuses, énigmatiques, données à la méditation du regardeur.

HOTEL BOISROT DE LA COUR
25 rue de la Fontaine – 03100 Montluçon

