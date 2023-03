Hôtel Bohême Hôtel Bohême Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Hôtel Bohême Hôtel Bohême, 1 avril 2023, Paris. Hôtel Bohême 1 et 2 avril Hôtel Bohême Notre édition de printemps regroupera une quarantaine de créatrices et de nouveaux artisans soigneusement selectionné.es venus de toute la France.

Le tout présenté dans un magnifique lieu du 11ᵉ arrondissement, exceptionnellement ouvert au public à l’occasion de notre événement.

Lors de cette parenthèse créative, vous pourrez également faire une halte dans notre espace salon de thé où un.e jeune chef.fe/traiteur vous fera découvrir sa cuisine inventive et goûteuse.

@hotelboheme Hôtel Bohême 71 rue de la Fontaine au Roi Paris 11 Paris 75011 Quartier de la Folie-Méricourt Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://www.hotel-boheme.fr »}, {« type »: « email », « value »: « conciergerie@hotel-boheme.fr »}] [{« link »: « http://www.hotel-boheme.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T12:00:00+02:00 – 2023-04-01T20:00:00+02:00

2023-04-02T11:00:00+02:00 – 2023-04-02T19:00:00+02:00 artisanat salon Virginie Hamon

Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Hôtel Bohême Adresse 71 rue de la Fontaine au Roi Paris 11 Ville Paris Lieu Ville Hôtel Bohême Paris

Hôtel Bohême Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Hôtel Bohême Hôtel Bohême 2023-04-01 was last modified: by Hôtel Bohême Hôtel Bohême Hôtel Bohême 1 avril 2023 Hôtel Bohême Paris Paris

Paris