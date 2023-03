Hôtel Bohême Hôtel Bohême Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Hôtel Bohême Hôtel Bohême, 1 avril 2023, Paris. Hôtel Bohême 1 et 2 avril Hôtel Bohême Retrouvez moi au salon Hôtel Bohême le 1er et 2 avril à Paris. J’y présenterai mes collections de bijoux entièrement réalisées à la main dans mon atelier granvillais. Je crée ces bijoux en laiton puis ils sont dorés à l’or fin 24 carats. Les collections, intemporelles et originales, sont fabriquées en petite série.

Je présenterai également de nouvelles pièces uniques brodées.

Ces vêtements de seconde main sont brodés au crochet de Lunéville avec des fils métallisés et des fils de rayonne. Les perles sont brodées au crochet de Lunéville. Hôtel Bohême 71 rue de la Fontaine au Roi Paris 11 Paris 75011 Quartier de la Folie-Méricourt Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.atelierhelloco.com/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T19:30:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T19:00:00+02:00 bijoux broderie Charlaine Croguennec

