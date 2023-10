À la découverte de l’architecture, l’histoire et des décors peints du musée du Carroi de Chinon Hôtel Bodard de la Jacopière Chinon, 15 octobre 2023, Chinon.

À la découverte de l’architecture, l’histoire et des décors peints du musée du Carroi de Chinon Dimanche 15 octobre, 14h00 Hôtel Bodard de la Jacopière Adhérent à l’association : 8€ / Non adhérent à l’association : 10€

Présentation de l’étude patrimoniale menée sur l’édifice par Atelier 27, agence d’architecture spécialisée dans la restauration du patrimoine, Julien Noblet, archéologue du bâti et le conservatoire Muro dell’Arte spécialisé dans l’art mural. La conférence se déroulera en deux parties. La première traitera de la lecture historique, archéologique et architecturale de l’édifice. Puis, la seconde se concentrera sur l’analyse des décors peints et de leur interprétation.

Intervenants : Carsten Hanssen, architecte du Patrimoine / Sabine de Freitas, restauratrice de décors peints et polychromes et Corinne Tual, restauratrice de fresque et tempera

Hôtel Bodard de la Jacopière 81 rue Haute Saint-Maurice 37500 Chinon Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire https://bodard.eu/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/association-hotel-bodard-de-la-jacopiere/evenements/etude-patrimoniale-du-musee-du-carroi »}] Hôtel particulier datant du XIVe siècle et modifié aux XVIe, XVIIIe et XIXe siècle. Aux XVIIe et XVIIIe siècles, le bâtiment servait d’annexe à la maîtrise des Eaux et Forêts de Chinon. Malgré les transformations, l’édifice conserve des lucarnes de style Renaissance. Stationnement le long des quais de Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-15T14:00:00+02:00 – 2023-10-15T17:00:00+02:00

© 2023, Conservatoire Muro Dell’Arte, association Bodard de la Jacopière