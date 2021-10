Hôtel Bellevue ~ Compagnie Arcosm Chapiteau-Théâtre, 9 novembre 2021, Sablé-sur-Sarthe.

Chapiteau-Théâtre, le mardi 9 novembre à 20:30

Ils vont et viennent sans arriver à sortir, filmés par la caméra de surveillance de l’établissement. Faute de trouver une issue, ils s’évadent dans un voyage mental fantasmagorique. Dans les couloirs de l’hôtel, les personnalités se révèlent, les corps se libèrent, entraînant les voyageurs dans un ballet absurde. Création pour une comédienne, quatre danseurs et un cadreur-réalisateur, **Hôtel Bellevue** mêle danse et cinéma pour porter une galerie de personnages haute en couleurs. Avec des références cinématographiques telles que Buster Keaton et Tarantino, la pièce fait interagir la danse, théâtrale et incarnée, avec l’image en direct ou préenregistrée. Avec **Hôtel Bellevue**, la **_compagnie Arcosm_** nous invite à plonger avec délectation dans un huis-clos burlesque, drôle, joyeux et plein d’espoir. ### Distribution **Chorégraphie** Thomas Guerry **Écriture & dramaturgie** Thomas Guerry, Bertrand Guerry Réalisation Image Bertrand Guerry **Danseurs** Marion Peuta, Margot Rubio, Rémi Leblanc-Messager, Thomas Guerry **Comédiens** Fatou Malsert, Bertrand Guerry **Création lumière & Scénographie** Olivier Clausse **Régisseur Vidéo** / VFX Florian Martin **Musique originale** Sébastien Blanchon **Concept Son** Olivier Pfeiffer **Costumière** Anne Dumont **Régisseur Son en tournée** Lucille Gallard **Régisseur Général** Laurent Bazire ### Soutien **Coproduction** Théâtre des Collines (Annecy) ~ CCN de Tours, Thomas Lebrun ~ Le Grand Angle, scène régionale Pays Voironnais (Voiron) ~ Théâtre Massalia (Marseille) l **Soutien** Spedidam ~ Adami ~ Fonds SACD Musique de Scène ~ PADLOBA (Angers) ~ La Fonderie (Le Mans) ~ Le Théâtre Théo Argence (Saint Priest) l La compagnie Arcosm, en résidence au théâtre des Collines/Annecy, est conventionnée par le Ministère de la Culture et de la Communication, DRAC Auvergne – Rhône-Alpes / Compagnie conventionnée par la Région Auvergne – Rhône-Alpes / La compagnie est soutenue par la Ville de Lyon.

Tarif plein : 16 € / Tarif réduit : 12 € / Tarif enfant : 9 €

Dans le hall décrépi d’un vieil hôtel, cinq voyageurs sont retenus enfermés par le tenancier.

Chapiteau-Théâtre place du 8 mai 1945 – 72300 SABLÉ-SUR-SARTHE Sablé-sur-Sarthe Sarthe



