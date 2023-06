COLLOQUE TRANSITION(S) – ECONOMIE, ARTS, CULTURE Hôtel Barrière L’Hermitage La baule, 7 juillet 2023, La baule.

Colloque & concert

COLLOQUE

– Offrir un lieu d’échanges et de débats entre le public et des personnalités, chefs d’entreprises, économistes, intellectuels et artistes régionaux et nationaux

– 4 keynote speakers

– 3 tables rondes & débats :

Vers quel monde allons-nous?

Vers une transition éco-responsable?

L’Art comme levier de changement ?

CONCERT

VENDREDI 7 JUILLET

Concert à l’Amphithéâtre des Dryades – 19H30 – 21H30

Quatuor Danel & Quatuor Van Kuijk

POURQUOI UN COLLOQUE ?

Profiter d’un festival de musique pour rassembler un public prêt à échanger sur des sujets éthiques, positifs et inspirants que rencontrent l’économie et l’art à l’ère des grandes transformations en cours.

SUJET DU COLLOQUE

Notre monde est dans une phase de transition. Comment passer de l’abondance à la sobriété afin de préserver nos conditions de vie sur la planète? Et si l’art et la musique nous permettaient également de mieux appréhender ces enjeux?

POUR QUI ?

Pour tous, pour tous les âges, que vous soyez particuliers, chef d’entreprise, entrepreneurs, retraités… tout simplement parce que le sujet Transition(s) – Economie, Arts, Culture associé au Festival des Rencontres Musicale vous intéresse

GRANDS PRINCIPES DU COLLOQUE

INTERVENANTS DE HAUT NIVEAU : EXPERTS DU MONDE DE L’ÉCONOMIE, DE LA CULTURE, POLITIQUE RÉGIONAUX ET NATIONAUX

Tarif : 85 € par personne

Colloque

+ Déjeuner & Collation sur place + 1 place de concert Quatuor Danel & Quatuor Van Kuijk à l’Amphithéâtre des Dryades

