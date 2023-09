Cet évènement est passé Visite guidée : « Balizy Re-naissance » Hôtel Balizy Saint-Maixent-l’École Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres

Saint-Maixent-l'École Visite guidée : « Balizy Re-naissance » Hôtel Balizy Saint-Maixent-l’École, 15 septembre 2023, Saint-Maixent-l'École. Visite guidée : « Balizy Re-naissance » Vendredi 15 septembre, 18h00 Hôtel Balizy Gratuit. Entrée libre. Profitez d’une visite commentée de l’hôtel Balizy et apprenez tout de son histoire et sa réhabilitation. Hôtel Balizy 19 rue Denfert-Rochereau, 79400 Saint-Maixent-l’Ecole Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine Aimeri de Léau, sieur de Balisy, valet de chambre ordinaire du Duc d’Orléans et capitaine du château de Saint-Maixent de 1522 à 1549, se fit construire en 1530 une imposante demeure.

Doté d’une façade classique et prolongé d’une galerie de style Renaissance, l’édifice accueillit notamment Catherine de Médicis ou encore le Duc de Sully, de passage dans la Ville.

Au cours du XVIIe siècle, l’hôtel hébergea le siège de la justice de paix de la région saint-maixentaise. Il a connu en 2022 d’importants travaux de réhabilitation complète.

L’hôtel Balisy est aujourd’hui un site dédié à l’apprentissage de la musique, du chant, du théâtre et un espace de médiation culturelle entre pratique amateur et pratique professionnelle. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

©OTHVS Détails Catégories d'Évènement: Deux-Sèvres, Saint-Maixent-l'École Autres Lieu Hôtel Balizy Adresse 19 rue Denfert-Rochereau, 79400 Saint-Maixent-l'Ecole Ville Saint-Maixent-l'École

