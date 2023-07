Visite libre de l’Hôtel Arturo Lopez Hôtel Arturo Lopez Neuilly-sur-Seine Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Neuilly-sur-Seine Visite libre de l’Hôtel Arturo Lopez Hôtel Arturo Lopez Neuilly-sur-Seine, 16 septembre 2023, Neuilly-sur-Seine. Visite libre de l’Hôtel Arturo Lopez 16 et 17 septembre Hôtel Arturo Lopez Venez admirer l’architecture et les décors de ce lieu inspirés du château de Versailles ainsi que le célèbre salon des coquillages, cadre des fêtes données par Arturo Lopez Hôtel Arturo Lopez 12 Rue du Centre 92200 Neuilly-sur-Seine Neuilly-sur-Seine 92200 Hauts-de-Seine Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-17T11:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00 Ville de Neuilly-sur-Seine Détails Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine, Neuilly-sur-Seine Autres Lieu Hôtel Arturo Lopez Adresse 12 Rue du Centre 92200 Neuilly-sur-Seine Ville Neuilly-sur-Seine Departement Hauts-de-Seine Lieu Ville Hôtel Arturo Lopez Neuilly-sur-Seine

Hôtel Arturo Lopez Neuilly-sur-Seine Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/neuilly-sur-seine/