Exposition – « Laissez-vous conter le pays de l’Étampois au fil de l’eau » Hôtel Anne de Pisseleu – office du tourisme Etampes Catégories d’Évènement: Essonne

Étampes Exposition – « Laissez-vous conter le pays de l’Étampois au fil de l’eau » Hôtel Anne de Pisseleu – office du tourisme Etampes, 16 septembre 2023, Etampes. Exposition – « Laissez-vous conter le pays de l’Étampois au fil de l’eau » 16 et 17 septembre Hôtel Anne de Pisseleu – office du tourisme Entrée libre Par le service du Patrimoine – Pays d’art et d’histoire de la CAESE et l’Association de Sauvegarde des Moulins en Essonne (ASME91) Hôtel Anne de Pisseleu – office du tourisme Place de Hôtel-de-Ville-et-des-Droits-de-l’Homme 91150 Etampes Etampes 91150 Essonne Île-de-France 01 69 92 69 00 Le corps principal de cet hôtel particulier de la Renaissance a été construit pour Guillaume Audren, prévôt d’Étampes durant la première moitié du XVIe siècle. La façade nord possède toute une série de sculptures (frise où se mêlent motifs végétaux et animaux). Le mur de la façade supporte deux médaillons : celui de droite figure Cléopâtre, celui de gauche François Ier. Il abrite les salles municipales d’exposition. RER C / N 20 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 © CAESE Détails Catégories d’Évènement: Essonne, Étampes Autres Lieu Hôtel Anne de Pisseleu - office du tourisme Adresse Place de Hôtel-de-Ville-et-des-Droits-de-l'Homme 91150 Etampes Ville Etampes Departement Essonne Lieu Ville Hôtel Anne de Pisseleu - office du tourisme Etampes latitude longitude 48.4338;2.16117

Hôtel Anne de Pisseleu - office du tourisme Etampes Essonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/etampes/