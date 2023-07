Un Moment hors du temps organisé par MGallery Fontainebleau, L’Aigle Noir Hôtel Aigle Noir Mgallery Fontainebleau, 16 septembre 2023, Fontainebleau.

Un Moment hors du temps organisé par MGallery Fontainebleau, L’Aigle Noir 16 et 17 septembre Hôtel Aigle Noir Mgallery Sur inscription préalable uniquement, nombre de places limité à 10 personnes

A l’occasion des Journées européennes du patrimoine, notre hôtel iconique, collection Atypio Hotels Resorts, vous propose de vous ouvrir ses portes, pour un moment d’exception et de partage.

Nous accueillerons nos hôtes, préalablement inscrits, dans notre magnifique lobby. Vous serez, alors, pris en charge, par notre incroyable guide-conférencière (partenaire indépendant), qui partagera, avec vous, des temps forts de notre bâtisse construite en 1500, en lien avec la ville de Fontainebleau et son château, notre voisin de toujours.

Nous poursuivrons ensuite par un moment de pur mixologie, dans notre Bar « Le Montijo » (démonstration, dégustation et quizz), avant de partir vers la fameuse salle du Jeu de Paume pour y rencontrer notre partenaire le Maître Paumier et découvrir cette activité, l’éventuel héritier des jeux antiques ? (NB : prévoir paire de baskets pour initiation).

Hôtel Aigle Noir Mgallery 27 place Napoléon Bonaparte 77300 Fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France 01 60 74 60 00 https://www.aiglenoirhotel.com https://www.instagram.com/laiglenoirhotel/ [{« type »: « email », « value »: « HB7Q1@accor.com »}] A quelques battements d’ailes de Paris, séjournez dans un ancien hôtel particulier, situé à deux pas du Château de Fontainebleau – patrimoine mondial de l’UNESCO.

Ses murs (construits en 1500) furent le témoin de la grande Histoire de Fontainebleau, sa décoration incarne la quintessence du style Second Empire, du néoclassicisme à la française : une esthétique raffinée entre sobriété et opulence, l’expression authentique du savoir-vivre, l’art de recevoir à la française, et la chaleur intimiste d’une demeure de caractère.

Vivez une expérience inoubliable en plein cœur de la cité impériale, un véritable bijou, à proximité de l’écrin que représente la deuxième forêt domaniale de France. parking château

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T17:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T17:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Atypio Hotels Resorts – MGallery Fontainebleau, l’Aigle Noir Hôtel