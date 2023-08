Exposition Montreuil ville forte 1537-2023 hôtel acary de la rivière Montreuil-sur-Mer Catégories d’Évènement: Montreuil-sur-Mer

Pas-de-Calais Exposition Montreuil ville forte 1537-2023 hôtel acary de la rivière Montreuil-sur-Mer, 16 septembre 2023, Montreuil-sur-Mer. Exposition Montreuil ville forte 1537-2023 16 et 17 septembre hôtel acary de la rivière Cette exposition retrace l’histoire des fortification de la ville de 1537 à nos jours hôtel acary de la rivière 1 parvis saint firmin 62170 Montreuil sur mer Montreuil-sur-Mer 62170 Pas-de-Calais hôtel particulier – 1810 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 ville de montreuil Détails Catégories d’Évènement: Montreuil-sur-Mer, Pas-de-Calais Autres Lieu hôtel acary de la rivière Adresse 1 parvis saint firmin 62170 Montreuil sur mer Ville Montreuil-sur-Mer Departement Pas-de-Calais Lieu Ville hôtel acary de la rivière Montreuil-sur-Mer latitude longitude 50.466648;1.76341

hôtel acary de la rivière Montreuil-sur-Mer Pas-de-Calais https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montreuil-sur-mer/