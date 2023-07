EXPOSITION FANTAISIES POUR UN PALAIS Hôtel Abbatial Lunéville, 8 juillet 2023, Lunéville.

Lunéville,Meurthe-et-Moselle

Splendeurs et fastes de la cour de lorraine, et de toutes les cours d’Europe ou les rois, princes et ducs sont en leurs meubles avec des gravures, des panoramiques, de l’argenterie, des objets merveilleux, … Et le soutien des monument nationaux avec l’exposition « Fantaisies pour un palais ». Cette dernière a été créée pour proposer un voyage dans l’imaginaire rococo à travers plusieurs tableaux : Le palais enchanté), le cabinet des fées, le salon des miroirs, le bosquet féerique, la grotte mystérieuse et pour finir le Pèlerinage vers Cythère. Une exposition en lien avec la richesse de notre territoire, et surtout avec le plus bel orgue baroque connu en Europe qu’est celui de l’église Saint Jacques.. Tout public

Vendredi 2023-07-08 14:00:00 fin : 2023-08-31 18:00:00. 3 EUR.

Hôtel Abbatial Place Saint-Rémy

Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Splendors and splendors of the court of Lorraine, and of all the courts of Europe where kings, princes and dukes are in their furniture with engravings, panoramic, silverware, wonderful objects, … And the support of the national monuments with the exhibition « Fantasies for a palace ». The latter was created to offer a journey into the rococo imagination through several paintings: The Enchanted Palace, the Fairy Cabinet, the Hall of Mirrors, the Fairy Grove, the Mysterious Grotto and finally the Pilgrimage to Kythera. An exhibition in connection with the richness of our territory, and especially with the most beautiful baroque organ known in Europe that is that of the church of Saint James.

Esplendor y esplendor de la corte de Lorena, y de todas las cortes de Europa donde los reyes, príncipes y duques están en sus muebles con grabados, panoramas, platería, objetos maravillosos, … Y el apoyo a los monumentos nacionales con la exposición « Fantasías para un palacio ». Este último fue creado para ofrecer un viaje al imaginario rococó a través de varios cuadros: El Palacio Encantado, el Gabinete de las Hadas, el Salón de los Espejos, la Arboleda de las Hadas, la Gruta Misteriosa y, por último, la Peregrinación a Citera. Una exposición vinculada a la riqueza de nuestro territorio, y especialmente al órgano barroco más bello conocido en Europa, el de la iglesia de Santiago.

Glanz und Pracht des lothringischen Hofes und aller europäischen Höfe, an denen Könige, Prinzen und Herzöge in ihren Möbeln sitzen, mit Stichen, Panoramabildern, Silber, wunderbaren Objekten, … Und die Unterstützung der National Monuments mit der Ausstellung « Fantaisies pour un palais ». Diese wurde geschaffen, um eine Reise in die Vorstellungswelt des Rokoko durch mehrere Gemälde anzubieten: Der verzauberte Palast, das Feenkabinett, der Spiegelsaal, der märchenhafte Hain, die geheimnisvolle Höhle und schließlich die Pilgerfahrt nach Kythera. Eine Ausstellung, die mit dem Reichtum unserer Region und vor allem mit der schönsten in Europa bekannten Barockorgel, der Orgel der Kirche Saint Jacques, in Verbindung steht.

Mise à jour le 2023-03-08 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS