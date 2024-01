The Walkers hotbrass Aix-en-Provence, dimanche 14 janvier 2024.

The Walkers ♫BLUEGRASS COUNTRY♫ Dimanche 14 janvier, 19h00 hotbrass 15€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-14T19:00:00+01:00 – 2024-01-14T21:00:00+01:00

Fin : 2024-01-14T19:00:00+01:00 – 2024-01-14T21:00:00+01:00

Avant Scène vous propose pour ce premier concert de 2024 un nouveau voyage musical sur la planète Bluegrass avec « The Walkers » , groupe de musique live formé à Aix en Provence .

Le groupe explore et met en lumière des chansons souvent oubliées du répertoire dit « Americana » ainsi que des morceaux tirés de répertoires plus actuels. L’ensemble s’exprime au travers de covers qu’ils adaptent à leurs influences et leur énergie pour vous transporter au plus profond de la culture des Etats Unis.

Ce voyage permet de découvrir ou redécouvrir, les racines de la culture musicale Américaine tels que les style Bluegrass, Western Swing, Honky-Tonk, Cajun …

Les guitares, la contrebasse, le banjo et les voix vous feront vibrer et taper du pied , n’oubliez pas vos bottes et vos chapeaux !!!

Envie d’avoir déjà une idée ? :

https://thewalkersbluegrass.wixsite.com/the-walkers

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

hotbrass 1857 Chemin d’Eguilles, 13090 Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/avantscene-walkers »}] [{« link »: « https://thewalkersbluegrass.wixsite.com/the-walkers »}, {« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]