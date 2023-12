REVEILLON 2024 – TRIBUTE BLUES BROTHERS hotbrass Aix-en-Provence, 31 décembre 2023 21:30, Aix-en-Provence.

REVEILLON 2024 – TRIBUTE BLUES BROTHERS Dimanche 31 décembre, 22h30 hotbrass 49,50 / 58€

Tribute Blues Brothers revient pour fêter le nouvel an 2024 au Hot Brass !!!

Le répertoire est constitué des grands standards « musclés » comme « Everybody need somebody », « Think », « Proud mary » mais aussi de ballades inoubliables comme « Natural Woman » ou « Stand by me » et rend hommage aux grands compositeurs et interprètes du Rhythm’n’Blues que sont Otis REDDING, Ray CHARLES, James BROWN sans oublier Aretha FRANKLIN et Tina TURNER;

Pour incarner ces divas de la Soul, le Rhythm’n Blues Brothers band s’est adjoint les services de Véronique Anfossi , chanteuse charismatique s’il en est.

Concert, 1 coupe de champagne, cotillons et friandises

Tarif 58€ / personne – 52€ Groupe de 10 et plus – 49,50€ abonnés Hot Brass

Réservations uniquement par pré-achat jusqu’au 23 décembre ,

nombre limité

https://youtu.be/ScqkY4e_e2E

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-31T22:30:00+01:00 – 2024-01-01T04:00:00+01:00

