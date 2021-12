Hot Flash Heat Wave en concert au Supersonic (Free entry), 7 mars 2022, .

Date et horaire exacts : Le lundi 07 mars 2022

de 19h00 à 23h30

gratuit

Supersonic : Concerts gratuits, nuits rock, disquaire à Paris. Trio originaire de San Francisco, Hot Flash Heat Wave (soit Adam Abildgaard, Nick Duffy et Ted Davis) a su gagner en quelques années les faveurs d’un auditoire exponentiel qui crée le buzz à chaque nouveauté

HOT FLASH HEAT WAVE

Ep « Mood Ring » (2019), à ce jour sa création la plus kaléidoscopique, mêlant savamment mélodies typiques de l’âge d’or de la pop et touches contemporaines pour un résultat hautement personnel. Hot Flash Heat Wave ne fait que commencer à créer son univers sonore, et ce dernier ep a déjà propulsé le groupe sur un terrain entièrement nouveau. C’est son travail le plus authentique jusqu’ici, opérant une synthèse musicale à la fois neuve et rafraîchissante d’influences aussi diverses que My Bloody Valentine, Frank Ocean, New Order et Toro y Moi. « Glo Ride », le single de « Mood Ring », superpose R&B subtil et atmosphère planante, tandis que « Sky So Blue » s’envole dans une spirale psychédélique décomplexée : claviers ensorcelants et désintégration comateuse. L’avenir n’en semble que plus radieux : on attend un album en 2022, annoncé par les singles « Grudge », « m o t i o n s » et « Vampires ».

