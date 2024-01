NG4 LATIN & FUNK BAND Hot Brass Jazz Club Aix-en-Provence, vendredi 2 février 2024.

NG4 LATIN & FUNK BAND ♫♫♫ Vendredi 2 février, 21h00 Hot Brass Jazz Club 22€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-02T21:00:00+01:00 – 2024-02-02T23:59:00+01:00

Fin : 2024-02-02T21:00:00+01:00 – 2024-02-02T23:59:00+01:00

Norbert Grisot, de retour de son périple de plusieurs années en Afrique, renoue avec ses anciens amours que sont le jazz et la scène. Il constitue donc ce quartet avec d’excellents musiciens et un répertoire plus que dynamique entre latin jazz et funk !

Hot Brass Jazz Club 35 Rue Albert Einstein 13290 Aix en Provence Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur