ALICE CHAHBAZIAN & KLT Hot Brass Jazz Club Aix-en-Provence, jeudi 1 février 2024.

ALICE CHAHBAZIAN & KLT ♫♫♫ Jeudi 1 février, 21h00 Hot Brass Jazz Club 22€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-01T21:00:00+01:00 – 2024-02-01T23:59:00+01:00

Fin : 2024-02-01T21:00:00+01:00 – 2024-02-01T23:59:00+01:00

Alice Chahbazian ou la curiosité à l’état pur

Alice Chahbazian, âgée de vingt-quatre ans, d’origine arménienne a toujours vécu en banlieue parisienne. Elle débute la musique à quatre ans avec le piano. Ayant un talent sans précédent pour cet instrument de musique, elle intègre très vite le conservatoire de sa ville, grâce à ses parents. Là-bas, elle y apprend à jouer, étudie les bases du solfège, et y intègre un chœur. Mais à douze ans, notre jeune musicienne rêve d’autres horizons, elle s’ennuie, et décide donc d’arrêter le piano. C’est à dix-huit ans seulement, par des rencontres qu’elle fait, qu’elle prend conscience qu’elle est faite pour la musique, et qu’elle veut chanter en plus de jouer du piano. De là débute donc sa carrière musicale. Elle commence par intégrer de nombreux groupes aux styles très différents (rock, reggae, funk), et se met à composer.

Classique, funk, soul, jazz de découvertes en découvertes

Le classique prend vite une grande place au sein de la carrière musicale d’Alice. En effet, elle regarde beaucoup d’opéras et de ballets, et fait du chant lyrique pendant un an en 2017/2018 afin d’apprendre à manier sa voix, et avoir ainsi une puissance et une technique telles que les chanteurs lyriques. Mais c’est à ses dix-huit ans qu’elle commence à apprendre véritablement le chant, en autodidacte. Elle intègre alors différents groupes que ce soit de la pop, du reggae, du rock, ou du hip hop, mais revient finalement à ses influences musicales d’origine, ce qu’elle a toujours écouté en étant petite la funk et la soul. Peu à peu, elle quitte cet univers pour en approcher un autre et se l’approprier celui du jazz . Après avoir écouté des artistes jazz/soul noirs américains et Amy Winehouse, Alice prend goût à ce style de musique, et c’est dans cet univers qu’elle s’y retrouve le plus.

_____________________________________________________________

