TALIN MAAS QUARTET Hot Brass Jazz Club Aix-en-Provence, samedi 27 janvier 2024.

TALIN MAAS QUARTET ♫♫♫ Samedi 27 janvier, 21h00 Hot Brass Jazz Club 22€

Jeune chanteuse et compositrice d’origine arménienne-allemande, Talin est aujourd’hui installée à Marseille. À la croisée des musiques soul, jazz et hip hop, ses chansons sont inspirées par des groupes allant de Hiatus Kaiyote à The Internet ou encore la scène soul et jazz londonienne autour d’artistes tels que Yazmin Lacey, Olivia Dean et Cleo Sol.

Fascinée par les relations humaines dans toutes ses formes, Talin écrit sur ce qu’elle observe autour d’elle, en elle, chez les autres. Elle veut écrire des chansons sincères pour se mettre face à face à son public et faire naître un réel échange au sein de son univers musical doux, direct et dansant à la fois. En naviguant entre chansons intimistes et une énergie communicative, elle est accompagnée par des jeunes musiciens et musiciennes issus de la scène jazz marseillaise.

Après avoir notamment fait la première partie du trompettiste Ibrahim Maalouf en décembre dernier, Talin présente ses chansons actuellement au public dans toute la France avant de sortir ses prochains singles qui introduiront son premier EP à paraître en hiver 2023.

