SALVADOR & Mr HENRI Hot Brass Jazz Club Aix-en-Provence, vendredi 26 janvier 2024.

SALVADOR & Mr HENRI ♫♫♫ Vendredi 26 janvier, 21h00 Hot Brass Jazz Club De 18 à 22€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-26T21:00:00+01:00 – 2024-01-26T23:59:00+01:00

Fin : 2024-01-26T21:00:00+01:00 – 2024-01-26T23:59:00+01:00

On garde tous en nous quelque chose de l’inoubliable Henri Salvador sa part d’humour avec Juanita Banana, Mimi petite souris, Faut rigoler… et sa part de tendresse avec Syracuse, Le Lion est mort, Une chanson douce, Jardins d’hiver… Dans une mise en scène enlevée et pleine de fantaisie d’Yann de Monterno, Anne Cadilhac et Caroline Montier (Juliette Pradelle au Théâtre

Essaïon) interprètent les standards du répertoire de ce grand monsieur de la chanson avec le même oeil qui pétille, le même rire qui explose… sans oublier le brin de fantaisie comme de poésie si cher à l’artiste. Le tout est un hommage débordant de drôlerie, d’espièglerie et de sensibilité, avec une teinte de modernité. La qualité de l’interprétation musicale et vocale fait oublier les libertés prises dans les orchestrations qui peuvent déconcerter les puristes. Certaines de ses chansons sont d’une étonnante actualité.

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

Hot Brass Jazz Club 35 Rue Albert Einstein 13290 Aix en Provence Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.jazzfola.com/reservation »}] [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]