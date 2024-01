La Bande à Bruzzo Hot Brass Jazz Club Aix-en-Provence, 6 janvier 2024, Aix-en-Provence.

La Bande à Bruzzo Samedi 6 janvier, 20h00 Hot Brass Jazz Club Tarifs : Général 22€ , Réduit 20€, Abonnés 18€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-06T20:00:00+01:00 – 2024-01-06T23:00:00+01:00

Fin : 2024-01-06T20:00:00+01:00 – 2024-01-06T23:00:00+01:00

Avec son quintet La Bande à Bruzzo, Pierre Bruzzo nous ravit avec une musique aux mille sonorités. Il fait renaître le jazz New Orleans, un genre festif et incontournable. Avec son saxophone soprano, Pierre Bruzzo ne manque pas de nous séduire. Il use d’un indéniable sens du swing, mais aussi de technique et de chorus maitrisés à la perfection. Le quatuor se compose également de Guy à la guitare, Bernard à la contrebasse, ainsi que d’Alain à la batterie. En s’entourant de musiciens venant du be-pop, il embellit sa musique d’un caractère plus profond. Le résultat n’en n’est que plus surprenant. Les tonalités sont radieuses, énergiques et joyeuses. Le groupe est aussi fidèle à l’oeuvre de Sidney Bechet, jazzman légendaire, qu’il honore à merveille en lui dédiant deux albums. Cette influence nous offre des mélodies splendides et ensoleillées. Admirablement passionnés, ces musiciens aiment à transmettre leur joie de vivre sur des rythmes jazzy. Un spectacle rayonnant de gaieté, ou un moment pour vous accorder une danse.

Line up

Pierre Bruzzo Soprano

Philippe Bruzzo Trombone / Vocal

Grégory Lachaux Piano

Bernard Abeille Contrebasse,

Alain Manouk Batterie

Hot Brass Jazz Club 35 Rue Albert Einstein 13290 Aix en Provence Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur