NADINE EMMA COHEN Hot Brass Jazz Club Aix-en-Provence, 5 janvier 2024, Aix-en-Provence.

NADINE EMMA COHEN Vendredi 5 janvier, 20h00 Hot Brass Jazz Club Tarifs Général 22€ , Réduit 20€, Abonnés 18€

Début : 2024-01-05T20:00:00+01:00 – 2024-01-05T23:30:00+01:00

Fin : 2024-01-05T20:00:00+01:00 – 2024-01-05T23:30:00+01:00

Dès son enfance, Nadine Emma Cohen, est bercée par les sons et musiques de Charlie PARKER , Bud POWELL, Oscar PETERSON, Billie HOLIDAY, Ella FITZGERALD, Sarah VAUGHAN, et de grands musiciens de jazz , de légende…

Cette musique s’est imposée à elle comme une évidence… et représente sa respiration et son souffle.

Issue dune famille de mélomanes (mère pianiste , père clarinettiste et grand amateur de jazz ), elle n’a jamais cessé d’écouter , de chanter , de danser cette musique.

« J’ai la chance aujourd’hui de pouvoir l’exprimer sur scène avec de merveilleux musiciens et amis…. »

Line up

Nadine Emma Cohen vocal,

Stephane Mondesir piano,

Jean Paul Artero contrebasse,

Bernard Cesari batterie

Hot Brass Jazz Club 35 Rue Albert Einstein 13290 Aix en Provence Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur