ANNE CARBONNELL QUINTET Hot Brass Jazz Club Aix-en-Provence, 7 décembre 2023 20:00, Aix-en-Provence.

ANNE CARBONNELL QUINTET Jeudi 7 décembre, 21h00 Hot Brass Jazz Club 18 / 22€

Passionnée de musique et de chant depuis son plus jeune âge, Anne Carbonnell se forme au piano classique puis au chant lyrique.

A New York, elle découvre le gospel.

Très jeune, le blues, la soul music, le jazz et la bossa-nova font une entrée fracassante dans sa vie.

Elle apprend avec des musiciens qui la prennent sous leurs ailes puis s’envole et develloppe sa musique sur un repertoire large au fil du temp, au gré des rencontres et des expériences multiples qu’elle réalise.

Elle sort son dernier album, « Méli-Mélo », en 2022, qui propose un univers chaleureux et éclectique au travers de compositions originales.

Hot Brass Jazz Club 35 Rue Albert Einstein 13290 Aix en Provence Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

