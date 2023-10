DOT COM BLUES Hot Brass Jazz Club Aix-en-Provence Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence

DOT COM BLUES Samedi 2 décembre, 21h00 Hot Brass Jazz Club De 18 à 22€ Guitariste virtuose bien connu des amateurs de jazz azuréen, Kevin Saura s'est fait (re)connaitre en gagnant, avec son groupe, le Tremplin Jazz des Médiathèques en 2019, puis par un passage remarqué lors d'un showcase du Jammin Juan, la même année. Aux côtés de la guitare du leader, une équipe soudée, le Hammond B3 et les claviers de Mickael Berthelemy et Felix Joveniaux à la batterie

Inspiré autant par Wes Montgomery que par John Scofield, Kevin Saura a signé toutes les compositions de leur programme, bien qu’ils se soient autorisés de temps à autre de belles reprises.

