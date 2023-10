PHILIPPE DUCHEMIN TRIO Hot Brass Jazz Club Aix-en-Provence Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône PHILIPPE DUCHEMIN TRIO Hot Brass Jazz Club Aix-en-Provence, 1 décembre 2023, Aix-en-Provence. PHILIPPE DUCHEMIN TRIO Vendredi 1 décembre, 21h00 Hot Brass Jazz Club De 18 à 22€ Philippe Duchemin, d’Oscar Peterson à Bach,en passant par Erroll Garner, c’est l’itinéraire

de l’un de nos meilleurs pianistes nationaux.

Doué d’un swing exceptionnel, d’une musicalité sans cesse renouvelée, sa virtuosité constitue un must. Son passé musical est éloquent : 6 albums sous son nom et une quarantaine avec d’autres formations. Il s’est aussi produit avec Lionel Hampton, Kenny Clarke, Ray Brown…

Michel Bonnet

