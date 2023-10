JOHN FARNSWORTH: « Time To Swing Quartet feat Sarah Hanahan Hot Brass Jazz Club Aix-en-Provence, 29 novembre 2023, Aix-en-Provence.

Joe Farnsworth

L’un des batteurs de jazz les plus appréciés de la scène actuelle, Joe est connu pour sa vitesse fulgurante, sa précision, son jeu musical et mélodique.

Né à South Hadley, Massachusetts en 1968, Joe a grandi dans une famille de musiciens ; son père était professeur de musique et il a quatre frères aînés, dont deux sont devenus musiciens professionnels.

Il a étudié avec Alan Dawson et Arthur Taylor avant de fréquenter et d’obtenir son diplôme du William Patterson College dans le New Jersey en 1994, où il a commencé à jouer avec le saxophoniste Eric Alexander et le guitariste Peter Bernstein.

Après avoir déménagé à New York, il a dirigé les combos de jazz du week-end à Augie’s (maintenant Smoke Jazz & Supper Club). Il a joué avec Junior Cook, Cecil Payne, John Ore, Big John Patton, Harold Mabern, Eddie Henderson, John Jenkins et ses frères, John et James.

La carrière de Joseph comprend l’enregistrement de plus de 100 CD en tant que leader et side-man, des festivals de jazz et des tournées mondiales avec Pharaoh Sanders, Horace Silver, Harold Mabern, McCoy Tyner, Cedar Walton, Diana Krall, Benny Golson, George Coleman, Johnny Griffin, Lou Donaldson, Benny Green, Barry Harris, Curtis Fuller pour n’en nommer que quelques-uns.

Il est actuellement le batteur de McCoy Tyner et membre du Pharaoh Sanders Quartet, Harold Mabern Trio, et est membre fondateur du célèbre One for All Quintet.

Sarah Hanahan

Saxophoniste de jazz émergente à New York, Sarah a grandi en écoutant une grande variété de musique, mais a toujours eu un amour particulier pour le jazz. Son père, batteur et percussionniste, a initié Sarah à la musique et lui a offert son premier saxophone à l’âge de 8 ans. Sarah jouait premier sax alto pour le groupe de jazz du Marlborough High School. Au lycée, Sarah était premier alto du New England Conservatory Prep Jazz Orchestra sous la direction de Ken Schaporst, qui lui a beaucoup appris sur l’histoire et la tradition de la musique big band. Elle a également étudié avec le grand saxophoniste ténor Jerry Bergonzi.

À l’automne 2020, Sarah a commencé à poursuivre ses études de maîtrise à la prestigieuse Juilliard School de New York. Elle se concentre sur l’interprétation du jazz et étudie avec certains des meilleurs musiciens du secteur, notamment Bruce Williams, Ron Blake, Kenny Washington, Marc Cary et d’autres.En plus de son programme de concerts chargé, Sarah et son groupe ont eu de nombreuses opportunités incroyables au cours des dernières années de jouer dans des festivals et des clubsrenommés tels que Smalls, Jazz at Lincoln Center, le Charlie Parker Jazz Festival, le Detroit Jazz Festival, le Side Door Jazz Club, la Paul Brown Monday Night Jazz Series, le Rubber City Jazz Festival et bien d’autres. Sarah Hanahan Quintet a également reçu le prix du meilleur groupe de jazz 2019 par le sondage CT Now Readers.

