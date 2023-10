SIMON BOLZINGER TRIO Hot Brass Jazz Club Aix-en-Provence, 24 novembre 2023, Aix-en-Provence.

SIMON BOLZINGER TRIO Vendredi 24 novembre, 20h30 Hot Brass Jazz Club De 18 à 22€

Simon Bolzinger est passionné par les musiques traditionnelles d’Amérique du Sud et des Caraïbes.

Il les interprète au piano, ou les retranscrit pour orchestre ou ensemble vocal, dans le respect des traditions et la recherche de l’authenticité. De formation classique et jazz, son répertoire se compose d’arrangements originaux de musiques traditionnelles, et de compositions, qui mêlent l’essence ancestrale des mélodies et des rythmes sud- américains avec l’ouverture harmonique du jazz contemporain. Magnifiquement représenté dans son ensemble « TAMBOR Y CANTO » qui rassemblait danseurs, musiciens et chanteurs de différents pays d’Amérique du Sud .

Simon Bolzinger Piano

Willie Kicko Contrebasse

Luca Scalambrino Batterie

Hot Brass Jazz Club 35 Rue Albert Einstein 13290 Aix en Provence Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-24T20:30:00+01:00 – 2023-11-24T23:30:00+01:00

