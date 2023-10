MARC CICERO TRIO Hot Brass Jazz Club Aix-en-Provence, 23 novembre 2023, Aix-en-Provence.

MARC CICERO TRIO Jeudi 23 novembre, 20h30 Hot Brass Jazz Club De 18 à 22€

« Depuis la nuit des temps, la musique affûte nos sens et nourrit nos émotions. Elle est notre fierté, nos faiblesses, nos richesses. Une note reste une note, mais si elle est jouée avec le cœur, alors elle s’illumine et met en relief toutes celles qui l’entourent. Fermez les yeux et écoutez les couleurs. »

Voilà les maîtres mots de Marc Cicero, une passion qui a toujours guidé sa carrière

Line up

Marc Cicero Piano

Manu Falla Basse

Willy Walsh Batterie

Hot Brass Jazz Club 35 Rue Albert Einstein 13290 Aix en Provence Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.jazzfola.com/reservation »}] [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-23T20:30:00+01:00 – 2023-11-23T23:30:00+01:00

